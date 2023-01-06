الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان و«عدوية» يحافظون على صدارة تريند «يوتيوب» بـ«على وضعنا» (فيديو)

بوستر أغنية على وضعنا
بوستر أغنية على وضعنا

يواصل كل من النجم محمد رمضان والنجم الشعبي أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية الحفاظ على صدارة تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك بأحدث تعاون بينهما بأغنية “على وضعنا".

وحققت أغنية “على وضعنا” التي طرحت يوم 1 يناير الجاري على طريقة الفيديو كليب نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وصلت إلى مليون و500 ألف مشاهدة، كما تصدرت المركز الأول لتريند “يوتيوب”.

وطرحت أغنية "على وضعنا" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع موسيقي ديزل، وألحان كل من ديزل وعبده الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

مسلسل محمد رمضان الجديد “العمدة”

واستأنف محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "العمدة" وذلك بعد فترة من التوقف خلال الأيام الماضية بسبب انشغاله بعدة حفلات غنائية فى الأعياد والكريسماس، حيث انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وصور رمضان المشاهد الداخلية فى مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة المخرج محمد سامي، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذي تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقي، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي هو الديكور الأساسي للمسلسل الذي ينتظره الجمهور.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

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وائل لطفي

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