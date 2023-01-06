بعد زيارة الرئيس.. أهالي قرية أم دومة: «حياة كريمة» وفرت لنا أساسيات الحياة

حققت مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذ العديد من مشروعات في قرى صعيد مصر وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، فى عدد كبير من القرى الفقيرة والنائية خاصة قرية أم دومة التي زارها الرئيس.

أنقذت المبادرة الرئاسية العديد من القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية، ووفرت لأهلها أساسيات الحياة الكريمة ومن ضمنهم قرية أم دومة بسوهاج التي نجحت المبادرة في تلبية احتياجاتهم.

كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج، أهمها قرية أم دومة النموذجية بمركز طما والتي تم إدراجها في المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وتم إنشاء ١٨ مشروعًا خدميًا بها وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات بالقرية حوالي ١٠٠٪، بالإضافة إلى مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، و ٥ مشروعات لمياه الشرب، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقال أحمد عبده أحد أهالي قرية أم دومة، إن مبادرة حياة كريمة قدمت الكثير من الخدمات لأهالي الصعيد وبعد أن كانوا يستغرقون مسافات طويلة لقضاء حوائجهم في القرى المجاورة لاستخراج أوراق أو الذهاب لمستشفى أو شهر عقاري أو وحدة صحية وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تغيير المباني والبنية التحتية ورصف الطرق وإحلال وتجديد الصرف الصحي.

وتابع: كان لا يوجد مدارس ولكن الآن أصبحت القرية بها جميع الخدمات من لدصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف.

وأكد أن حياة كريمة غيرت واقع الريف في قرى الصعيد وساعدت على روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تلبية احتياجاتنا في جميع الخدمات.

يذكر أنه تم إنشاء مجمع خدمات حكومية لخدمة أهالى القرية، وإنشاء مجمع خدمات زراعية لخدمة المزارعين بالقرية وتطوير مركز شباب أم دومة مبنى إدارى سور بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية وإنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وتطوير أيضًا للوحدات الصحية لخدمة الأهالي وتوفير سبل المعيشة والراحة التامة.