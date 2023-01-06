يضرب 29 دولة..«إكس بي بي» متحور كورونا الأشد فتكًا يهدد العالم

ربما قُدر أن يظل "كورونا" ومتحوراته محيطًا بالعالم ولا ينوي تركه، إذ ما لبث أن خفت حدة "كورونا" قليلًا في كثير من دول العالم، ظهر متحورًا آخر منه ربما هو الأشد خطورة، يدعى متحور «إكس بي بي».

وما جعل متحور «إكس بي بي» بأنه من شأنه دق ناقوس الخطر ثانية، هو أنه قد انتشر سريعًا في أكثر من 29 دولة، لتعود مخاوف المواطنين مرة أخرى من هذا المتحور الجديد.

إذ أنه وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، بدأ رصد المتغير في عدد من الدول، مثل سنغافورة وهونج كونج، وتسبب في ارتفاع مرة آخرى إصابات كورونا في كلا البلدين لتصل إلى أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة.

ومن جانبه، قال الدكتور «أنتوني فاوتشي»، إن المتحور الجديد أخطر من سابقيه، كما أنه قادرًا على تجاوز الاستجابة المناعية التي تم الحصول عليها من العدوى أو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها بذلك لن تمنع الإصابة بالعدوى بالمتغير الجديد، لكنها في المقابل ستعمل على خفض نسبة الإصابة بشكل كبير ببعض الأعراض الشديدة التي قد تؤدي للدخول للمستشفى مما يرفع من أهمية اللقاحات التي يمكنك القيام للأستعداد للفيروس وما قد يحدث.

استشاري فيروسات: أسوأ النسخ الجينية من فيروس " كورونا"

الحديث ذاته أكده الدكتور أحمد عبد العاطي استشاري الفيروسات، موضحًا أن متحور "إكس بي بي" XBB الجديد يحتوي على حوالي 7 طفرات، على الأقل، مما قد يزيد من صعوبة الأجهزة المناعية في التعرف على المتغير الفرعي، وذلك مع وجود زيادة احتمالية لتفادي الأجسام المضادة.

وتابع أن هذا المتحور الجديد يعد من أسوأ النسخ الجينية من الفيروس فهو ينتج أجسام مضادة من علاجات تعد أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية تتحول وتكون غير فعالة في إبطاء نموه بداخل خلايا الجسم، مثل النسخ الأخرى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء المتحور الجديد "إكس بي بي. 1.5" XBB.1.5 من فيروس كورونا

وكانت قد قالت «ماريا فان كيركوف»، المتخصصة في فيروس كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أن المتحور الذي تم اكتشافه في أكتوبر ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقًا.

وأوضحت أنه وفقًا للتحاليل الجينية المتوفرة للفيروس، فإنه ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وتم اكتشافه بالفعل في 29 دولة، والفيروس ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، والذي ينتشر منذ نهاية عام 2021، مشيرة إلى أن يتم حاليًا إجراء تحليل للمخاطر وسيتم نشره قريبًا.

40.5% من إصابات الولايات المتحدة في آخر أسبوع من 2021

يذكر أنه قد قدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المتحور "إكس بي بي. 1.5" يمثل نحو 40.5% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية عام 2021.

وأصبح المتحور الجديد مسؤولًا في الولايات المتحدة عن 4 من أصل كل 10 حالات، بعد أن كان مسؤولا عن حالتين من بين كل 10 قبل نحو أسبوع، والمتحور الجديد متفرع في الأصل عن متحور "أوميكرون" الذي بدأ في التفشي أواخر عام 2021.

كما أظهرت بيانات في بريطانيا، وجود المتحور الجديد الذي يتميز بعدواته الشديدة، مشيرة إلى أنه مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الخبراء أطلقوا على المتحور الجديد من فيروس كورونا اسم "XBB.1.5".

وبحسب المعلومات المتوفرة حاليًا، فلدى المتحور "XBB.1.5" طفرات تؤدي إلى إصابة الناس بشكل أكبر من سابقيه ومراوغة الحماية من التطعيمات والإصابات السابقة بالعدوى.

وأكد خبراء بريطانيون لـ«ديلي ميل»، إن المتحور الجديد يمثل جرس إنذار للسلطات في بريطانيا وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، المتمثلة بالوباء المزدوج: كورونا والإنفلونزا، لكن مسؤولين ببريطانيا قالوا إنه ما من مؤشر على أن المتحور الجديد زاد من الإصابات الصعبة مقارنة بغيره من المتحورات.

كذلك أظهرت بيانات من معهد Sanger، وهو واحدًا من أكبر مراكز مراقبة مرض "كوفيد-19" في بريطانيا، أن 4% من الإصابات حتى الأسبوع الذي انتهى في 17 ديسمبر الماضي تسبب بها المتحور الجديد، وهذه أول مرة يدرج فيها المتحور الجديد في القائمة الأسبوعية التي يصدرها المعهد.