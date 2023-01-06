مصادر بـ«الكهرباء» تكشف تفاصيل استعداداتها لاستقبال أعياد الميلاد

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن آخر استعدادات الوزارة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد خلال الايام القادمة وخاصة في المناطق المحيطة بالكنائس.

واضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الدستور» ان هناك فرق للطؤاري تم تشكيلها في نطاق 9 شركات التوزيع، كما تم توفير وحدات مولدات في حالة وجود اي عطل خلال الاحتفالات.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع حالة الطؤارئ وإلغاء الإجازات للفنيين لضمان عدم حدوث أي انقطاع للتيار إلا في حالة الأعطال الفنية فقط مع سرعة اصلاحها وقامت الوزارة بعمل كل الصيانات اللازمة للمهمات في المناطق القريبة من الاحتفالات.