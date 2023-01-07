«الكيس الأسود».. فتاتان تُنقذان محصل كهرباء من فقدان عمله بالغربية

عثرت فتاتان بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بزفتي، على مبلغ مالي داخل مركبة “توكتوك”، استقلاه خلال الذهاب إلى الدرس عقب نهاية اليوم الدراسي، حيث وجدتا كيس أسود بأرضية المركبة تخرج منه بعض العملات الورقية، فأخذاه وبدأتا رحلة البحث عن صاحبه.

البداية عندما أشارت حنين أنور ياسر وزميلتها هنا محمد، لمركبة التوكوك بأحد شوارع مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، لتوصيلهم فوجدتا المبلغ المالي، وخافا أن يخبرا سائق المركبة حتى لا يحتفظ بالمبلغ ولا يعود لصاحبه الأصلي فقررتا على الفور أخذ المبلغ وبدء رحلة البحث عن صاحبه وإيصاله له.

وتقول حنين أنور" على الفور اتصلت بوالدي وطلبت منه أن يقابلنا أن وزميلتي حنين، وحكيت له الموضوع تفصيلًا وبدأ أبي في نشر منشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيس بوك”، يقول فيه أن هناك مبلغ مالي كبير عُثر عليه بشارع سعد زغلول بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، ومن يدلي بمواصفات المبلغ فهو صاحبه وسيعطيه له.

وتضيف: جلسنا أنا وزميلتي هنا ووالدي وأعمامي، نستقبل الإتصالات وجاء لوالدي اتصالات كثيرة جدًا ولم يتطابق الموصفات إلا مع شخص واحد يعمل محصل بشركة الكهرباء بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والأموال كانت ضمن تحصيله وفُقدت من الحقيبة الخاصة به خلال توجهه لمنزله.

وتواصل هنا محمد: اهتم والد رفيقتي بالأمر وجلسنا نتابع الاتصالات وعندما حدد صاحبه المبلغ وهو 24 ألف وخمسمائة وخمسون، وهو متطابق تمامًا مع ما وجدناه، فطلب والد صديقته الحضور ومعه إثبات شخصية والتوقيع على استلام المبلغ، وكنا في قمة الفرح عندما علمنا أنها أموال عمله وكاد فقدانها أن يُفقده عمله وبفضل الله كنا السبب في إعادتها له وإدخال الفرحة على قلبه.

فيما قال أنور ياسر عبد الغفار، والد إحدي الفتاتين، إن مجصل الكهرباء كان في قمة الفرح وعرض على بنته وصديقتها مكافأة إلا أنهما رفضتا المكافأة وأكدتا أنهما تنتظران مكافأة من الله وأن الأهم من المال هو إغاثة الشاب الملهوف الذي كاد أن يفقد عمله، والذ بكي بكاء مرير عقب تسلمه المبلغ.

الفتاتان الأمينتان

الفتاتان الأمينتان