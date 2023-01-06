الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار الروسي فرصة لإرسال المساعدات لأوكرانيا

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيت، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بإعلان روسيا وقف إطلاق النار لـ 36 ساعة، واعتبرها فرصة لإرسال قافلة مساعدات انسانية لأوكرانيا، وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز” الاخبارية. 

وقال “جريفيث”: "إعلان الاتحاد الروسي وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة تبدأ ظهر اليوم نبأ مُرحب به، ويتيح وقف إطلاق النار فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم بسبب القتال الكثيف".

بوتين يأمر بوقف اطلاق النار في اوكرانيا

وخلال الساعات القليلة الماضية، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا في 6 و7 يناير، بحسب بيان من الكرملين.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، رصد بعض المؤشرات التي تؤكد رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، في بيان لها، إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

روسيا هدنة بوتين أوكرانيا وقف القتال

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وائل لطفي

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