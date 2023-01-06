«المصريين الأحرار» يهنئ الكنائس والشعب بأعياد الميلاد المجيدة

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريون داخل مصر وخارجها، والكنيسة القبطية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، والإنجيلية بقيادة الدكتور القس أندريعه زكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبعث رئيس الحزب برقية تهنئة إلى قادة الكنائس قائلا: «نهنئكم بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، داعين الله أن يعيدها عليكم وبلادنا الحبيبة مصر بالخير والبركات، ونصلي جميعا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديمكم ابنًا بارا للوطن وربان حكيما للكنيسة القبطية الوطنية».

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الاحتفال بتذكار ميلاد المسيح نستلهم منه روح المحبة والسلام في مواجهة الأفكار الدخلية على الروح المصرية الطيبة، لا سيما أن الأديان السماوية تدعو للمحبة والتسامح.

وأكد «خليل» أن هذه المناسبة فرصة طيبة لتلاحم الشعب الذي تشهد له القرون والعقود الماضية كونه شعبا واحدا وثباتا على مر العصور وفي كل الظروف.

كما يشارك الحزب بوفد رسمي على رأسه الدكتور عصام خليل في الاحتفالات الرسمية للطائفة الإنجيلية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.