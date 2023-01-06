الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ الكنائس والشعب بأعياد الميلاد المجيدة

رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين الاحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريون داخل مصر وخارجها، والكنيسة القبطية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، والإنجيلية بقيادة الدكتور القس أندريعه زكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبعث رئيس الحزب برقية تهنئة إلى قادة الكنائس قائلا: «نهنئكم بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، داعين الله أن يعيدها عليكم وبلادنا الحبيبة مصر بالخير والبركات، ونصلي جميعا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديمكم ابنًا بارا للوطن وربان حكيما للكنيسة القبطية الوطنية».

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الاحتفال بتذكار ميلاد المسيح نستلهم منه روح المحبة والسلام في مواجهة الأفكار الدخلية على الروح المصرية الطيبة، لا سيما أن الأديان السماوية تدعو للمحبة والتسامح.

وأكد «خليل» أن هذه المناسبة فرصة طيبة لتلاحم الشعب الذي تشهد له القرون والعقود الماضية كونه شعبا واحدا وثباتا على مر العصور وفي كل الظروف.

كما يشارك الحزب بوفد رسمي على رأسه الدكتور عصام خليل في الاحتفالات الرسمية للطائفة الإنجيلية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

كنيسة القبطية مناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس حزب المصريين الأحرار رأس السنة قداسة البابا تواضروس الثاني لقس أندريه زكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

شعبة المستوردين: إقامة 4 شوادر كبداية لمعارض «أهلا رمضان»

ضبط 346 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالجيزة

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لمتهم مذبحة الريف الأوروبي وقاتل صديقته الأجنبية

غرفة القاهرة تعتمد إقامة أكبر عدد من المعارض والمنافذ السلعية

«البحر من ورائكم» و«الحكي على ألسنة الطير» أبرز فعاليات التنمية الثقافية غدا

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى