أفضل إطلالات كيت ميدلتون في عام 2022.. شاهدها بالصور

لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة للعائلة المالكة من وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا إلى إطلاق فيلم هاري وميجان الوثائقي المتفجر على Netflix.

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي يظل ثابتًا هو إحساس كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، الذي لا تشوبه شائبة بالأناقة، وعلى الرغم من الاضطرار إلى الالتزام بالاتفاقيات الملكية، إلا أن أميرة ويلز قادرة على إضافة ذوقها الخاص إلى كل جماعة، سواء كانت ذات أكمام بالون، أو طوق مبالغ فيه أو لون منبثق.

على مر السنين، تطور أسلوب كيت معها، ولديها الآن قائمة من المصممين المفضلين الذين يمكنها الاتصال بهم للحصول على قطع مخصصة، وتم تجميع أبرز إطلالتها خلال السطور التالية:-

في زيارة إلى لانكشاير في (يناير)، أبهرت كيت معطفًا من جلد الجمل من ماسيمو دوتي من الكشمير، مع حذاء من جلد الغزال من سان لوران يصل إلى الركبة بقيمة 1،329 جنيهًا إسترلينيًا.

الجزء العلوي والتنورة ، بلون محايد.

زيارة دوق ودوقة كامبريدج إلى ويلز

لطالما كانت كيت من محبي الألوان الكاكي اشتهرت دوقة كامبريدج آنذاك بمجموعتها الرائعة من المعاطف ، حيث ارتدت معطف Sportmax الأنيق في رحلة إلى مركز Blaenavon للتراث.

تحضر العائلة المالكة خدمة دير وستمنستر يوم الكومنولث

نحن نحب هذا الظل الأزرق الكهربائي مثل الملكة الراحلة، تفضل كيت حجب الألوان في الظلال الساطعة للمناسبات الملكية الكبيرة.

بالنسبة لخدمة يوم الكومنولث في وستمنستر آبي في شهر مارس، تألفت ملابسها الزرقاء الساطعة من معطف Catherine Walker بقيمة 3000 جنيه إسترليني وقبعة Sean Barrett المصممة حسب الطلب.

يحضر دوق ودوقة كامبريدج موكب يوم القديس باتريك في الكتيبة الأولى للحرس الأيرلندي

ارتدت كاثرين اللون الأخضر التقليدي في موكب عيد القديس باتريك التابع لكتيبة الحرس الأيرلندي الأولى مع الأمير ويليام في مارس.

هذا المعطف الفستان من تصميم المصممة لورا جرين ومقرها لندن ، بينما صُنعت قبعة Mayfair pillarbox بواسطة مطاحن Lock & Company.

دوق ودوقة كامبريدج يزوران بليز وجامايكا وجزر الباهام

كان هناك الكثير من الملابس المذهلة من جولة كيت وويلز في منطقة البحر الكاريبي لدرجة أنه كان من الصعب اختياره، لكن فستان جيني باكهام الذي ارتدته عند وصولها إلى بليز كان بمثابة قفزة حقيقية.

دوق ودوقة كامبريدج يزوران بليز وجامايكا وجزر الباهاما

عرض آخر كان فستان زوجة مصاص الدماء هذا، والذي بيع على الفور تقريبًا بعد تصوير أميرة ويلز فيه.

بسعر 1،650 جنيهًا إسترلينيًا، كان الفستان اللامع المثالي لحفل أقيم في أنقاض حضارة المايا في كاهال بيتش في بليز.

مشاهد ملكية في وندسور - عيد الفصح الأحد

حتى الأطفال كانوا يرتدون ملابس زرقاء متطابقة يعرف أفراد العائلة المالكة أن العيون ستكون عليهم في مناسبات معينة، وسحبت كيت محطات توقف خدمة كنيسة عيد الفصح التي أقيمت في كنيسة سانت جورج.

تم تزويد هذا الفستان باللون الأزرق الفاتح من إميليا ويكستيد برباط رأس من جين تايلور وحذاء كعب أزرق مجاني من Emmy London.

تقدر تكلفة الفستان بـ 2700 جنيه إسترليني

أبهرت كاثرين بشكل إيجابي بفستان Roland Mouret Lamble في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في مايو.

سلطت رقبة باردو الضوء على أكتافها النحيلة ، بينما حافظ اللون الأحادي اللون على المظهر الكلاسيكي والخالد.

دوقة كامبريدج تعقد مائدة مستديرة عن السنوات الأولى

فكر في اللون الوردي مثل كيت لقد أحببنا هذه البدلة الوردية، التي ارتدتها كاثرين أثناء استضافتها مائدة مستديرة مع وزراء الحكومة وقطاع السنوات المبكرة.

إنه أحد بيوت الأزياء المفضلة لديها، ألكسندر ماكوين، وأثار مجموعة من الخيارات المماثلة في الشارع الرئيسي.

رويال أسكوت 2022

الخيار الأمثل ليوم واحد في السباقات هذا الفستان من Alessandra Rich، مع قبعة Sally-Ann Provan Boater، أعطانا جوليا روبرتس في مشاعر جميلة.

ارتدت كيت الزي الذي ارتدته في حفل أسكوت، حيث صنعت أفضل قوائم الأزياء في جميع أنحاء البلاد.

جنازة الدولة للملكة إليزابيث الثانية

في سبتمبر ، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، وتجمعت العائلة المالكة في وستمنستر أبي لحضور جنازة الدولة للملك.

كما هو الحال دائمًا، حافظت الأميرة على مظهرها البسيط مع ذلك، حيث كانت ترتدي معطفًا من ألكسندر ماكوين باللون الأسود التقليدي.

أمير وأميرة ويلز يزوران أيرلندا الشمالية

تجمع السكان المحليون للترحيب بالعائلة المالكة في كاريكفِرجوس، حتى عندما ترتدي كيت ملابس غير رسمية، فإنها لا تزال تتبنى أسلوبها المميز، كما فعلت في رحلة إلى أيرلندا الشمالية في أكتوبر.

بإتقانها الألوان المجانية، قامت بإقران بلوزة من Winser London من الحرير مع حذاء بكعب كحلي وبنطلون ومعطف أزرق فاتح.

أمير وأميرة ويلز يزوران سكاربورو

لطالما كانت من محبي الإطلالات الحيادية الشاملة هذه النظرة تحاكي جمالية كيت ميدلتون، وترى عودة إلى ألوان الجمال التي تفضلها.

في زيارة رسمية إلى سكاربورو، ارتدت معطفًا من الصوف MAX & Co وفستان الياقة المدورة من مزيج الكشمير من Gabriela Hearst، مع أحذية وإكسسوارات متطابقة (بشكل طبيعي).

معطف صوف MAX & Co 'Longrun' في الجمل - 460 جنيها إسترلينيا - فستان غابرييلا هيرست 'Betti' من الكشمير الياقة المدورة في الجمل 1000 جنيه إسترليني.

أمير وأميرة ويلز يزوران بوسطن

ارتدت الفستان المكسو من مايلز في جامعة هارفارد في ماساتشوستس.

أمير وأميرة ويلز يزوران بوسطن

يستأجر أفراد العائلة المالكة الملابس أيضًا، بالنسبة لجائزة إيرث شوت، أصبحت الملكة خضراء بأكثر من طريقة، حيث استأجرت فستانها من حر.

بواسطة Solace London، بدا الفستان مذهلاً مع مجوهرات الزمرد، ولا يزال متاحًا للتأجير للحفاظ على استدامة الأشياء.

صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز قبل خدمة ويستمنستر آبي كارول عيد الميلاد المسجلة يوم الخميس 15 ديسمبر

على الرغم من أن الجميع أحبوا المعطف الأحمر الغامق الذي ارتدته كيت في خدمة "معًا في ترانيم الكريسماس" هذا الشهر لم يسعنا إلا إبراز ملابسها خلال ترويج الحدث في الترتر الأحمر الاحتفالي، إنه فستان أورورا من Needle and Thread والذي ظهر من قبل حيث تحب الأميرة إعادة ارتداء القطع الأساسية.

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أخيرًا وليس آخرًا، شهدت اختيارات كيت أثناء حضورها خدمة يوم الكريسماس في ساندرينجهام الأسبوع الماضي عودتها إلى الجمالية المستوحاة من الجيش.

معطف الفستان الكاكي الدرامي الذي اختارته للكنيسة من تصميم ألكسندر ماكوين، بينما أضافت القفازات الجلدية وأحذية الجلد المدبوغ المترهلة سحر الريف إلى اللياقة.