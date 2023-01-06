الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشروعات سوهاج الجديدة توقف الهجرة الداخلية وتوفر فرص عمل

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصعيد بصفة عامة وبسوهاج بصفة خاصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة للأهالي، وتوفير حياة كريمة لهم، مع الاهتمام بالصحة من خلال صرح طبي ضخم متمثل في مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، والاهتمام بالتعليم وتطوير الطرق، وافتتاح المناطق الصناعية الجديدة.

ولفت النائب أحمد إدريس، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن المشروعات التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، جاءت ملبية لطموحات أهالي سوهاج، الذين كانوا يعانون من الهجرة الداخلية، وهروب الشباب من الصعيد نحو القاهرة بحثا عن فرص عمل، إلا أن هذه المشروعات الجديدة أحدثت التوازن، وفتحت آفاق جديدة للعمل بالقرب من محال اقامتهم.

ونوه إدريس إلى أن هذه المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي توفر آلاف من فرص العمل، حيث توفر لأهالي سوهاج نحو 117 ألف فرصة عمل، بعدما وفر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 2.4 مليار جنيه على هيئة قروض، لتمويل 117 ألف مشروع بمحافظة سوهاج، أتاحت 177 ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة، من بينها مشروعات متناهية الصغر يديرها شخص واحد، بالإضافة إلى منح بقيمة 230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، والتدريب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما حرصت الدولة على دعم محافظة سوهاج من خلال استثمارات حكومية بخطة عام 2022/2023 بلغت نحو 5.97 مليار جنيه، وتموّل الخزانة العامة منها حوالي 72.7%، حيث يساهم ذلك في الارتقاء بحياة المواطنين، وتطوير الخدمات بشكل كبير.

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