برئاسة عبدالمنعم إمام.. حزب العدل يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

قدم وفد من حزب العدل، التهنئة لبطريركية الأرمن الأرثوذكس- برمسيس- وشعبها بعيد الميلاد المجيد، ضم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، وعبدالعزيز السناوي أمين عام الحزب، والنائبة زينب السلامي مساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي معتز الشناوى، المتحدث الرسمى للحزب، وحسام حسن، أمين التنظيم، وحازم الملاح أمين التنمية المجتمعية، وجيهان عطية، أمين لجنة المواطنة، ووائل كمال، أمين مساعد المواطنة، ونرمين ميشيل، أمينة قطاع شمال القاهرة.

وتمنى حزب العدل الخير لجميع الأقباط في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين كل المصريين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا العالم كله لاستلهام معاني الحب والتسامح التي أرساها المسيح عليه السلام، وذلك خلال كلمته احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي: “إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائمًا وأبدًا في أمن وأمان”.

كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المصريين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الخير لمصر وشعبها.

وقال الرئيس، عبر “فيسبوك”: “كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية”.