الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة المستوردين: إقامة 4 شوادر كبداية لمعارض «أهلا رمضان»

عماد قناوي، عضو
عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين، إن مجلس إدارة الغرفة اجتمع مساء أمس على مدار جلستين بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب المعنية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، للوصول للشكل النهائي لمعارض شوادر "أهلا رمضان" الخاصة  بالسلع الأساسية.

وأوضح قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الاتفاق على البداية بـ٣ شوادر مع الاستمرار في العمل على زيادة هذه الشوادر على نطاق محافظة القاهرة بدون حد أقصى، أملين أن تنتشر هذه الشوارد في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار قناوي إلى أن هذا يعتبر تعاون مجتمعي من التجار مع مستهلكي القاهرة، مبرهنين للدور المجتمعي للتجار آملين أن نمحو الصورة السلبية عن تجار مصر الشرفاء.

وأشاد أعضاء الغرفة ورؤساء الشعب بالدور العظيم للجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد الذي لا يبخل بجهده ووقته  في دعم هذا المشروع الوطني المحترم، وكذلك أشاد أيضا بالعضو النشط أشرف خضر، كما تقدمت مجلس الادارة بخالص الشكر للمهندس إبراهيم محمود العربي بتحمله تكفلة مصاريف إقامة أول ثلاث شوادر في القاهره بالإضافه بتكفل اللواء صلاح العبد بتكلفة إقامة رابع شادر.

وأضاف قناوي، أنه تمت الموافقة أيضا على تبدير إقامة معرض أهلا رمضان بأرض المعارض مدينة نصر والاستمرار في إقامته سنوياعلى نفقة غرفة القاهرة. 

إبراهيم محمود العربي احتياج إدارة الغرفة أساسية أعضاء مجلس الإدارة

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