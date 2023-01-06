الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 65 قطعة سلاح و367 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط 65 قطعة سلاح ناري، و(367) قضية مخدرات وتنفيذ (48320) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بشن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (24) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 26 متهمًا لعدد 13 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2316) حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط (12) قطعة سلاح نارى وأبيض.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن ضبط سلاح نارى مخدرات

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وائل لطفي

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