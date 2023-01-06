برلمانية: الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج، يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظات صعيد مصر، لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات وتوفير المرافق وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والكباري والمحاور، وغيرها من الخدمات.

وقالت عضو البرلمان في بيانٍ لها، إن الصعيد في عهد الرئيس السيسي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة، لافتة إلى أن الدولة اتجهت تنمية الصعيد في كافة المستويات لمعالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية ، بعد أن عاني الصعيد سنوات من التهميش.

وأوضحت أن الدولة ضخت خلال 8 سنوات نحو 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية فى مختلف محافظات الصعيد، وذلك دليل على أن تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة وحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر، مؤكدة أن الدولة تستهدف إحداث نقلة شاملة وتنموية في الصعيد، حيث تم إنشاء مجمعات صناعية في الصعيد تجتذب الشباب، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.