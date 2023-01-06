محافظ القليوبية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، برقيات تهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وكفر شكر وجناب القس ايميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ القليوبية في برقيته: "يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لنيافتكم عن اعتزازي واعتزاز محافظة القليوبية بمواقفكم العظيمة".

كما أكد الهجان، وحدة أبناء المحافظة كنسيج وطني واحد، متمنيًا لمحافظة القليوبية ومصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.