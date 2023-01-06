الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: محافظات الصعيد شهدت طفرة حقيقية من المشروعات التنموية خلال السنوات الماضية

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

وجهت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح  السيسي وللحكومة على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتنمية محافظات الصعيد وإقامة المشروعات القومية بها، مؤكدة أن تلك المحافظات كانت تعاني من قلة الخدمات، وندرة فرص العمل ولكن جهود الرئيس السيسي أعادت الأمل والعمل لصعيد مصر.

 وأضافت عضو مجلس النواب، أن محافظات الصعيد شهدت طفرة حقيقية من المشروعات التنموية خلال السنوات الماضية ، بعد أن كانت مُهمشة لسنوات طويلة، مضيفة أن القيادة السياسية الحكيمة وضعت خطة لتطوير كافة محافظات مصر في وقت قصير وذلك لتوفير حياة كريمة للمصريين في ظل بناء الجمهورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 . 

  وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات الهامة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات المواطنين،مثل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع،وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية.

وثمنت جولات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرى، أثناء افتتاح المشروعات القومية وهو ما حدث في قرى الدقهلية أثناء افتتاح المنصورة الجديدة وأيضا في قري سوهاج ،أمس، وهذا يعكس حرص الرئيس على سماع مشاكل المواطنين على أرض الواقع وتوفير حلول لها.

أفتتاح المشروعات القومية التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية النائبة رحاب موسى بناء الجمهورية الجديدة

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