برلمانية: محافظات الصعيد شهدت طفرة حقيقية من المشروعات التنموية خلال السنوات الماضية

وجهت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتنمية محافظات الصعيد وإقامة المشروعات القومية بها، مؤكدة أن تلك المحافظات كانت تعاني من قلة الخدمات، وندرة فرص العمل ولكن جهود الرئيس السيسي أعادت الأمل والعمل لصعيد مصر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن محافظات الصعيد شهدت طفرة حقيقية من المشروعات التنموية خلال السنوات الماضية ، بعد أن كانت مُهمشة لسنوات طويلة، مضيفة أن القيادة السياسية الحكيمة وضعت خطة لتطوير كافة محافظات مصر في وقت قصير وذلك لتوفير حياة كريمة للمصريين في ظل بناء الجمهورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 .

وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات الهامة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات المواطنين،مثل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع،وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية.

وثمنت جولات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرى، أثناء افتتاح المشروعات القومية وهو ما حدث في قرى الدقهلية أثناء افتتاح المنصورة الجديدة وأيضا في قري سوهاج ،أمس، وهذا يعكس حرص الرئيس على سماع مشاكل المواطنين على أرض الواقع وتوفير حلول لها.