42 مليون جنيه.. تكلفة تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج

حرصت القيادة السياسية المصرية على تطوير العديد من المناطق الأثرية، والتي كان على رأسها تطوير منطقة آثار أبيدوس بمحافظة سوهاج، والتي بلغت تكلفة التطوير وخفض منسوب المياه الجوفية 42 مليون جنيه.

وتعد منطقة آثار أبيدوس بسوهاج، من أعظم المناطق الأثرية في مصر والعالم ذات التصميم الفريد.

ويرجع سبب اهتمام الدولة بتطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج، يهدف إلى تحقيق الرؤية الحضارية لمنطقة أبيدوس وفتح المجال البصري لها.

وتشهد منطقة آثار أبيدوس بسوهاج، وجود المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه ويستند على 36 عمود جرانيت.

وحول ما تم تطويره بمنطقة آثار أبيدوس بسوهاج، تم تطوير الساحة الأمامية وعمل مسارات جديدة للزيارة عند معبدي سيتي الأول.

وأنشئ مبنى لخدمة الزوار وساحات للسيارات، كما تم العمل على تأمين المنطقة الأثرية.

وافتتح الرئيس السيسي أمس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.