الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحف سوهاج القومي.. فكرة التسعينات التي حولها الرئيس السيسي إلى واقع

متحف سوهاح القومي
متحف سوهاح القومي

يعد متحف سوهاح القومي، من أكبر المتاحف الإقليمية والذي يقع على مساحة 6500 م2، بتكلفة 72 مليون جنيه.

وظل متحف سوهاج القومي، منذ 1993 مجرد فكرة حتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذه وجرى افتتاحه في 2018.

ويعرض متحف سوهاج القومي، مومياوات وتوابيت خشبية وعملات ذهبية وبرونزية وتمثال لرمسيس الثاني، مفتاح الدير الأبيض ومصحف مذهب عثماني ومعروضات من العصر البطلمي.

وصمم متحف سوهاج القومي على شكل معبد الملك ستي الأول بأبيدوس، ويضم 6 قاعات تحوي ألف قطعة.

وافتتح الرئيس السيسي أمس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الافتتاحات في محافظة سوهاج عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية والذي نفذته وزارة النقل.

متحف سوهاح القومي الرئيس السيسي منظمة التحرير ألف قطعة محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

الأمير هاري يكشف عن قتله 25 شخصا خلال جولته الثانية في أفغانستان

اختتام الدورات الطبية التخصصية بـ 3 مستشفيات في الإسكندرية

شرطة التموين تضبط قضيتي حجب سلع استراتيجية

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ662 مليون حالة

المنوفية تعلن الطوارئ تزامنا مع أعياد الميلاد

هيئة المسح الأمريكية: بركان كيلاويا في هاواي بدأ بالثوران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى