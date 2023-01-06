متحف سوهاج القومي.. فكرة التسعينات التي حولها الرئيس السيسي إلى واقع

يعد متحف سوهاح القومي، من أكبر المتاحف الإقليمية والذي يقع على مساحة 6500 م2، بتكلفة 72 مليون جنيه.

وظل متحف سوهاج القومي، منذ 1993 مجرد فكرة حتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذه وجرى افتتاحه في 2018.

ويعرض متحف سوهاج القومي، مومياوات وتوابيت خشبية وعملات ذهبية وبرونزية وتمثال لرمسيس الثاني، مفتاح الدير الأبيض ومصحف مذهب عثماني ومعروضات من العصر البطلمي.

وصمم متحف سوهاج القومي على شكل معبد الملك ستي الأول بأبيدوس، ويضم 6 قاعات تحوي ألف قطعة.

وافتتح الرئيس السيسي أمس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الافتتاحات في محافظة سوهاج عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية والذي نفذته وزارة النقل.