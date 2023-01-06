الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ2 مليون جنيه في المنوفية

مشروعات صغيرة ومتوسطة
مشروعات صغيرة ومتوسطة

أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عن تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بقيمة إجمالية تقدر بـ(2 مليون و230 ألف جنيه)، حيث تنوعت تلك المساعدات ما بين تمويل (33) مشروع متنوع لذوي الهمم من أبناء المحافظة بقيمة ( 660 ألف جنيه)، فضلا عن إقامة (88) مشروعا حرفيا وغير حرفى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بقيمة 880 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسليم 23 كشك شاملة البضاعة والديب فريزر وعداد الكهرباء بتكلفة (690 ألف جنيه ) ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر، موضحاً أنه يتم تحديد تلك الحالات المستحقة والمستهدفة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال إعداد أبحاث اجتماعية وميدانية لوصول الدعم لمستحقيه.

وفي السياق، أكد اللواء أحمد إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كافة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مثمناً الدور الرائد والبارز لجمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

ويتم ذلك فى ضوء التعاون الدائم والمثمر بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تقديم الدعم المادى والعينى وإقامة العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جادة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

2 مليون جنيه اجتماعية أسر الأولى بالرعاية إجمالية اجتماعى 2 مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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