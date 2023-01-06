الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصدع منزل بسبب انهيار جزئي بمبني مجاور بدار السلام جنوب شرق سوهاج

انهيار جزئي
انهيار جزئي

حدث انهيار بمنزل في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، حيث تبيّن انهيار الجزء الأمامي من المنزل وحدوث تصدع بمنزل ملاصق ولا توجد خسائر بالأرواح، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وتم إخطار قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية التي انتقلت لمكان الانهيار ولا توجد خسائر بالأرواح.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغًا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بحدوث انهيار جزئي بمنزل وتصدع آخر ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح وتم إخطار كافة الجهات المعنية التي انتقلت إلى مكان الحادث.

كشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بحدوث تبين إنهيار الجزء الأمامي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل غير مأهول بالسكان  ملك عامل ويقيم بذات الناحية "دون حدوث إصابات"، بسبب تهالك المنزل وقدمه وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لغجراء شئونها في الواقعة.

كما نتج عن عملية الإنهيار حدوث بعض التصدعات بحائط منزل ملاصق مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك جزار ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته "دون حدوث ثمة إصابات، تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مدينة دار السلام محافظة سوهاج منزل اللواء مدير أمن سوهاج رئيس مباحث المديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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