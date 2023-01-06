مقتل وإصابة 87 شخصا في حادث مروري بساحل العاج

لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 73 آخرون بجروح، إثر اصطدام حافلتي ركّاب ببعضهما البعض في ياموسوكرو بوسط ساحل العاج الخميس، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث الذي وقع عند المخرج الجنوبي للعاصمة ياموسوكرو باتجاه أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإسعاف، أسفر الحادث عن سقوط 14 قتيلاً، هم 9 رجال و5 نساء، و73 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات في ياموسوكرو.

طرقات سيئة

والحوادث المرورية كثيرة جداً، ومميتة غالباً، في ساحل العاج حيث لا يخضع عدد كبير من المركبات للصيانة كما أنّ قسماً كبيراً من الطرقات بحالة سيئة.

وأحد الأسباب الرئيسية أيضاً لحوادث السير في ساحل العاج هو عدم إلمام سائقين كثيرين بأصول القيادة، إذ يحمل العديد من هؤلاء رخصاً حصلوا عليها من مفتّشين فاسدين مقابل رشى مالية ومن دون أن يلتحقوا بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي الأول من أغسطس قُتل 37 شخصاً وأصيب 13 آخرون في حادثين مروريين وقع أحدهما قرب أبيدجان والآخر قرب ياموسوكرو.

وتشهد ساحل العاج أكثر من 12 ألف حادث مروري سنوياً.

والحوادث المروية هي السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب، بحسب وزارة النقل التي تقول إنّ معدّل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هو 24 وفاة لكل ألف نسمة.

فاجعة مماثلة في نيجيريا

بالتزامن لقي 18 شخصاً مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا.

وقال يوسف عبد الله، مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، إنّ الحادث وقع مساء الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو، مشيراً إلى أنّ الحافلة كانت تقلّ 17 راكباً حين اصطدمت وجهاً لوجه بشاحنة واشتعلت فيها النيران.

وأوضح المسؤول أنّ كلّ من كان على متن الحافلة، أي "الركاب الـ17 والسائق، التهمتهم النيران أحياء"، في حين لم يصب أيّ من ركاب الشاحنة الثلاثة بأيّ أذى، مضيفا أنّ الحادث نجم عن السرعة الزائدة.

الحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث يفتقر قسم كبير من الطرقات كما السيارات إلى الصيانة اللازمة ولا يتقيّد كثير من السائقين بالحدّ الأقصى للسرعة ولا بقواعد المرور.

في سبتمبر 2022 أعلنت اللجنة الفدرالية للسلامة المرورية أنّه بين العامين 2016 و2021 لقي حوالي 33 ألف شخص مصرعهم في نيجيريا في 65 ألف حادث مروري.