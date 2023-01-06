الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عروض سينمائية» و«ندوات ثقافية» بقصر السينما خلال شهر يناير

قصور الثقافة
قصور الثقافة

اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالسينما ودورها في تشكيل الوعي الثقافي، ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية عدة عروض سينمائية يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفنى الذى يقدمه القصر لرواده خلال شهر يناير ٢٠٢٣.

 

نادي الفيلم الكلاسيكي  9 يناير

يقام يوم ٩ يناير عرض فيلم "all the kings men 1949" ضمن برنامج نادى الفيلم الكلاسيكي، كما يعرض يوم ١٠ يناير فيلم  “all the kings men 2006”، ضمن برنامج نادى السينما العالمية، يعقبه ندوة نقدية للدكتور نادر الرفاعي، أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وذلك لمناقشة الفيلم والقضية التي يناقشها، وكذلك حصوله على العديد من الجوائز.

جدول الأنشطة

11 يناير نادي السينما الأوروبية

 بينما يعرض يوم ١١ يناير فيلم “la French”، ضمن برنامج نادى السينما الآوروبية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل لمناقشة الفيلم.

 

16 يناير نادي السينما التسجيلية

يقدم نادي السينما التسجيلية يوم ١٦ يناير فيلم listen to me marion يعقبه ندوة للفنان تامر عبد المنعم لمناقشة الفيلم، أما يوم ١٧ يناير يعرض فيلم macbeth ضمن برنامج نادى السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي لمناقشة الفيلم.

18 يناير نادي السينما الأوروبية

يتضمن يوم ١٨ يناير فيلم the emberor of Paris  ضمن برنامج نادى السينما الأوربية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يقدم نادى فيلم التحريك فيلم fantastic Mr fox يوم ٢٣ يناير ويناقشه الدكتور نادر رفاعى لمناقشة الفيلم، بينما يقدم يوم ٢٤ يناير فيلم the black man ضمن برنامج نادى السينما  العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي.

 

25 يناير نادي السينما الأوروبية

يعرض يوم ٢٥ يناير فيلم Sophie school the final days l ضمن برنامج نادى السينما الأوروبية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، بجانب فيلم الخليه يوم ٢٩ يناير احتفالاً بعيد الشرطة، ويقدم نادى بين الرواية يوم ٣٠ يناير الفيلم العربى على ورق سوليفان يعقبه ندوة للسيناريست عصام حلم، ويوم ٣١ يناير فيلم the duke ضمن برنامج نادى السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي.

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