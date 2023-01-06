الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ظهر اليوم.. الإنجيلية تقيم احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالاتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال

وكان قد شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس اندريه زكي، في احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية، مساء  السبت الماضي، بحضور شعب كنيسة مصر الجديدة، وراعيها الدكتور القس يوسف سمير، وجميع رعاة وشيوخ الكنيسة.

وخلال كلمته قدم رئيس الإنجيلية التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، لجميع المصريين، وقال: "كل عام وأنتم بخير، ها هو عامٌ يمضي، وعام يأتي، في رحلة حياتنا، نودع عامًا بكل ما حدث فيه من أفراح وأتعاب، ونستقبل آخرَ بآمال وتمنيات وطموحات، وما أحوجنا جميعًا إلى مثل هذه البداية الجديدة".

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وائل لطفي

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