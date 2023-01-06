الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام الناتو يؤكد أهمية دعم أوكرانيا بتقديم المزيد من الأسلحة

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أهمية دعم أوكرانيا من خلال تقديم المزيد من الأسلحة.

وقال ستولتنبرج -في خطابه أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات النرويجي في العاصمة أوسلو، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي- "إن الأسلحة في الواقع هي الطريق إلى السلام".

وأكد أن "حلفاء الناتو سيستمرون في دعم أوكرانيا وتزويدها بالمزيد من الأسلحة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا ساد الاستبداد على الحرية".

وفي سياق متصل، ذكرت ألمانيا أنها تتحرك "جنباً إلى جنب" مع حلفائها الغربيين فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الإضافية إلى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا تدرسان بشكل مشترك كيفية تقديم دعم أفضل لأوكرانيا"، مضيفة: "نحن في ألمانيا ندرس أيضًا ما يمكننا القيام به أكثر مع حلفائنا".

كانت أوكرانيا قد دعت ألمانيا مراراً إلى إرسال أسلحة حديثة لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، بما في ذلك دبابات من طراز "ليوبارد" ودبابات "ماردير".

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وائل لطفي

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