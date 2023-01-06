مانشستر سيتى يحسم قمة «ستامفورد بريدج» بفوز صعب على تشيلسى

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على تشيلسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد لصالح السيتي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده عند 39 نقطة من 17 مباراة خلف أرسنال المتصدر برصيد 44 نقطة.



أحداث الشوط الأول

بدأ كلا الفريقين الشوط الأول برغبة مبكرة في تسجيل هدف فرض السيطرة على اللعب وكلاهما قدم مباراة هجومية بخطوط مفتوحة من انطلاق المباراة.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على الكرة من الدقائق الأولى للمباراة وحاول فرض أسلوبه على الملعب.

وتلقى تشيلسي ضربة مبكرة بإصابة رحيم ستيرلينج، وخروجه من الملعب في الدقيقة الخامسة ومشاركة بيير إيمريك أوباميانج بدلًا منه.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين خلال أحداث الشوط الأول من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم ولكن كلا الدفاعين نجحا في إبعاد الخطورة عن المرميين.

وتعرض كريستيان بوليسيتش، لاعب تشيلسي للإصابة وخرج من الملعب في الدقيقة 22 وشارك بدلًا منه كارني تشوكويميكا.

وتواصل الأداء الهجومي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن بدون أي خطورة تذكر.

واندفع لاعبو تشيلسي للهجوم وشكلوا ضغطًا متقدمًا على فريق مانشستر سيتي خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم، فيما حاول لاعبو مانشستر سيتي استغلال تقدم هجوم تشيلسي من أجل تنظيم هجوم مرتد وتحولات سريعة لخطف هدف التقدم.

وسدد تشوكويميكا كرة قوية في الدقيقة 43 من خارج منطقة جزاء فريق مانشستر سيتي وارتطمت بالقائم الأيمن لإديرسون موراليس، حارس السيتي، ثم انقلبت الكرة لهجمة مرتدة لفريق مانشستر سيتي، انتهت بتسديدة من كيفن دي بروين بين يدي الحارس كيبا أريزابالا.

وانقلب الضغط لصالح مانشستر سيتي من الدقيقة 44 وتقدم لاعبوه لمنتصف ملعب تشيلسي لتشكيل الضغط العالي وخلق الخطورة اللازمة لتسجيل هدف التقدم، وأرسل كيفن دي بروين تسديدة قوية ارتطمت بمدافع تشيلسي، وأشار الحكم لوجود تسلل على فودين.

أحداث الشوط الثاني

مانشستر سيتي استهل الشوط الثاني بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية لعبت قصيرة من الطرف الأيسر لصالح مان سيتي، ومن ثم كرة عرضية عن طريق دي بروين على رأس آكي الذي سدد رأسية ارتطمت بالقائم الأيسر.

استمر ضغط السيتي وسدد دي بروين من خارج منطقة الجزاء لصالح مان سيتي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح تشيلسي وبعد ارتباك دفاعي تصل إلى تياجو سيلفا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ونجح رياض محرز في تسجيل هدف التقدم لصالح السيتي في الدقيقة 63 بعد تمريرة أرضية رائعة من البديل جريليش إلى البديل الآخر رياض محرز الذي هرب من الرقابة وسدد كرة داخل الشباك.

في الدقيقة 75 تسديدة من كوفاسيتش من خارج منطقة الجزاء لصالح تشيلسي لكنها بعيدة عن مرمى مانشستر سيتي

البديل لويس هال كاد أن يدرك التعادل لصالح تشيلسي بعدما تلقى تمريرة من تشوكويميكا قبل أن ينفرد بالمرمى لكنه أطاح بالكرة بعيدًا.