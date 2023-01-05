أشهر 200 مغنٍ: ماريا كارى استعانت بلحن إنت عمرى لأم كلثوم

أطلقت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، قائمة بأفضل 200 مغنٍ بالتاريخ، حيث احتلت الفنانة أم كلثوم المركز الـ61 ضمن القائمة.

كما تضمنت القائمة النجمة الأمريكية "ماريا كاري" والتي تعتبر من علامات الغناء في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم اجمع، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليها.

دائمًا ما تعتمد النجمة الأمريكية على بعض الألحان المختلفة، لعل أبرزها لحن "إنت عمري" للراحلة أم كلثوم، وغيرها من الألحان العربية.

من هي ماريا كاري نجمة البوب الأمريكية؟

ولدت ماريا كاري في لونج آيلاند، هنتنجتون، بنيويورك، فوالدها، ألفريد روي، أمريكي من أصل أفريقي وفنزويلي، بينما والدتها، باتريشيا، أمريكية من أصل أيرلندي، فبعد انفصال والديها في سن الرابعة، أشارت ماريا بأنها كانت تتسلل وتأخذ الراديو وتضعه تحت غطاء سريرها في الليل، وكانت تغني من قلبها، لمحاولة إيجاد السلام في الموسيقى. بدأت ماريا في كتابة القصائد وإضافة الألحان لهم.

برعت ماريا في موسيقاها، واستطاعت أن تتقن قدرتها على التصفير أثناء الغناء، من خلال التدريب مع والدتها، فبعد تخرج ماريا من الثانوية، تزوجت والدتها مرة أخرى، مما دفعها للخروج من شقة والدتها باتريشيا، والسكن في شفة بغرفة نوم واحدة في مانهاتن، التي تشاركت مع أربع طالبات أخريات.

تعتبر ماريا كاري واحدةٌ من أبرز المغنين وكتّاب الأغاني في القرن العشرين والحالي، خلال مسيرتها المهنية التي تجاوزت الـ 20 عامًا، صنعت لنفسها اسمًا كفنانةٍ موهوبةٍ، مضت بالموسيقى إلى مستويات أعلى.

تتضمن أعمالها كتابة الأغنيات، والغناء، والإنتاج، ناهيكَ عن إدخال أصواتٍ جديدةٍ مع كل ألبوم، وتتنوع أساليب الموسيقى التي تقدمها من موتاون سول إلى آر آند بي إلى هيب هوب آند بوب.

وعلى الرغم من أن هذه النجمة كانت تعاني من طفولةٍ مضطربة، إلّا انّها وقفت أمام اختبار الزمن واجتازته بنجاح، حيث تجاوزت المبيعات العالمية لألبوماتها الـ 200 مليون، مما يجعلها واحدةً من أنجح الفنانين المسجّلين في كل العصور.

حصلت ماريا كاري، على جائزة جرامي عن "أفضل فنان جديد" في عام 1991،وقد حصلت على جائزة "Legend Award" باعتبارها "أفضل فنانة في الألفية"، في عام 2000.

وفي عام 2003، احتلت المرتبة رقم 1 في قائمة MTV ومجلة Blender لأغنية "22 Greatest Voices in Music"، وفي عام 2012، تم إدراجها في المركز الثاني في قائمة VH1 لـ 100 Greatest Women in Music.