وفد من «تعليم الإسكندرية» يزور الكنيسة المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

ترأّس الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مساء الخميس، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية.

وكان في استقبال الوفد القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والقس بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية.

وأكد مدير المديرية أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح «أبوزيد» أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة ، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

وأضاف: “نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار ،وأن يجمعنا الله دومًـا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة”.

وكان قد هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف، إن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنساني. داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية

وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية

وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية

وفد تعليم الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية