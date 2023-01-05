حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى السلام

قررت جهات التحقيق بالسلام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب التسلق، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية وبحوزته ساعة يد - هاتف محمـــول "مــجهوليـن المصدر" وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" ، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقر بارتكابه (3) وقائع أخرى، وتم بإرشـــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه.