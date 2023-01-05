الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالسلام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب التسلق، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية وبحوزته ساعة يد - هاتف محمـــول "مــجهوليـن المصدر" وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" ، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقر بارتكابه (3) وقائع أخرى، وتم بإرشـــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه.

السلام حبس شخص سرقة المساكن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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