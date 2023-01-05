المهندس عادل جزارين.. أولى حكايات «صنايعية مصر» على DMC

عرضت فضائية دي ام سي أولى حلقات برنامج "صنايعية مصر" للكاتب عمر طاهر الذي يعد أحد اضخم البرامج التي انتجتها القناة ضمن الخريطة البرامجية الجديدة.

واستهل عمر طاهر حكايات صنايعية مصر بقصة الدكتور مهندس عادل جزارين، الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات الذي تخرج فى كلية الهندسة قسم الميكانيكا 1946 وكان الأول على الدفعة ليستحق دعوة الملك فاروق على حفل شاى أقيم تكريما للأوائل فى قصر التين يوم 15 سبتمبر 1946.

وتطرق طاهر إلى المراحل المختلفة من حياة عادل جزارين بعدما سافر للخارج للحصول على شهادة الدكتواره ليعود إلى مصر وتبدأ قصة شركة النصر للسيارات التي كان جزارين صاحب النقلة النوعية فيها وكذلك السنوات التالية لذلك حتى تكريمه من الرئيس السادات مع أبطال حرب اكتوبر حيث ساهم في ابرام صفقة الكباري التي استخدمت في عبور القناة.

وسيتطرق البرنامج في الحلقات التالية إلى عدد من الشخصيات التي ساهمت في رسم صورة مصر بأيديهم ومنهم المهندس المصري عادل جزارين هو من سهل للمصريين الحصول على سيارة مناسبة على مدار السنين، وغيرهم من النماذج.

ويعتمد البرنامج على النجاح الكبير الذي حققه كتاب عمر طاهر صنايعية مصر ويتعرض للاشخاص الذين ساهموا في رسم ملامح هذا البلد وتاريخ حياة سكانه، دون أن يحصلوا على نصيبهم من الضوء والمحبة والاعتراف بالفضل.

يتناول طاهر في الكتاب ما تيسر من سيرة بعضهم في فصول ممتعة تعرفنا على أكثر من 30 شخصية أثرت في حياة المصريين، من مخترع كولونيا 555 وسجائر كليوباترا وشوكولاتة كورونا إلى مهندس برج القاهرة وصاحب فكرة هدم خط بارليف بالمياه”.

وأصدر طاهر جزء ثاني من الكتاب جاء على غلافه:مَن الذي أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع في جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع في وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟ مَن الذي ابتكر ونظَّم «بطاقات التموين»؟ مَن خطَّط وبنى «المقطم» و«المهندسين» و«مدينة نصر» و«كوبري أكتوبر»؟ ما سر الحروب التي تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟ كيف كانت خطة «سيدات السويس» أثناء حصار المدينة 101 يوم؟ في هذا الجزء الجديد من «صنايعية مصر» يحاول عمر طاهر، بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًّا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

وعمر طاهر هو كاتب وصحفي مواليد محافظة سوهاج، حصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان، عمل كصحفي ومحرر بعدد من الصحف منها المصري اليوم، الدستور، نصف الدنيا، كانت بدايته السنيمائية من خلال تأليف فيلم عمليات خاصة عام 2007، ثم مسلسل الرسوم المتحركة سوبر هنيدي بالعام التالي لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والتي من أبرزها كابتن مصر، طير إنت.