جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلى على إنبى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلي على إنبي فى الجولة 12 من منافسات الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

خطف الزمالك هدف التعادل مع الداخلية فى اللحظات الأخيرة من المباراة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، عن طريق محمد عبدالغني، وكان هدف الداخلية جاء عن طريق سمير فكري فى الدقيقة 25 من الشوط الأول.

بهذا التعادل وصل الفارس الأبيض للنقطة 25 فى جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة، بعد تحقيقه الفوز اليوم، على إنبي بثنائية نظيفة عن طريق محمد مجدي قفشة وأليو ديانج.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلي على إنبي