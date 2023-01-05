الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلى على إنبى

جريدة الدستور

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلي على إنبي فى الجولة 12 من منافسات الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

خطف الزمالك هدف التعادل مع الداخلية فى اللحظات الأخيرة من المباراة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، عن طريق محمد عبدالغني، وكان هدف الداخلية جاء عن طريق سمير فكري فى الدقيقة 25 من الشوط الأول.

بهذا التعادل وصل الفارس الأبيض للنقطة 25 فى جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة، بعد تحقيقه الفوز اليوم، على إنبي بثنائية نظيفة عن طريق محمد مجدي قفشة وأليو ديانج.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلي على إنبي 

مركزفريقلفتخلهضده+/-نقط
1الأهلي12930225+1730
2الزمالك12741227+1525
3فيوتشر11650125+723
4بيراميدز11623149+520
5غزل المحلة115331111018
6الاتحاد السكندري116051112-118
7سيراميكا كليوباترا114341513+215
8أسوان115061313015
9المقاولون العرب113621212015
10المصري البورسعيدي113531012-214
11طلائع الجيش113441317-413
12البنك الأهلي112451013-310
13سموحة1117348-410
14إنبي122461118-710
15فاركو11164811-39
16الداخلية12165613-79
17الإسماعيلي11146713-67
18حرس الحدود11146716-97
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