تطوير حديقة قنديل أم هاشم تعيد لحي السيدة زينب بريقه

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة حديقة "قنديل أم هاشم" بميدان السيدة زينب فى إطار أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة مسار آل البيت بكلفة 4.5 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى المصرى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى ، مثمنا دور المجتمع المدني في مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وتقع الحديقة على مساحة 4 آلاف م٢، وتضم 8 برجولات و30 مقعد خشبى ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التى تم تصميمها على الطراز الإسلامى بـ48 عمود، كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان .

شهد الافتتاح جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الحجار وم.عصام مصباح ممثلى البنك الأهلى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأنهت محافظة القاهرة، بالتعاون مع حي السيدة زينب تطوير الحديقة، ضمن تطوير شامل يشهده الحي، بدءا من الشوارع، مرورا بمزارات آل البيت، في إطار إحياء القاهرة التاريخية، وإعادتها لسابق عهدها وتاريخها .

وأشار محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالي، مثمنا دور المجتمع المدني في مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

حديقة "قنديل أم هاشم" بميدان السيدة زينب بتكلفة 4.5 مليون جنيه تقع الحديقة على مساحة 4 آلاف م2، وتضم 8 برجولات و30 مقعدا خشبيا ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي بعدد 48 عمودا .