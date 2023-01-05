الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي.. أشهر الأكلات في صعيد مصر

أكلات في صعيد مصر
أكلات في صعيد مصر

هناك وصفات تعود إلى آلاف السنين إلى مصر القديمة، حيث يعد الطعام المصري أحد أكثر المأكولات الإفريقية روعة وفريدة من نوعها.

مع تأثيرات البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن الأطعمة المصرية غنية وصحية وتجمع بين المواد الغذائية الشهية مع الكثير من الحرارة والتوابل والركل.

يمكن للمطبخ المصري وخاصة الذي يكمن في صعيد مصر أن يفتح ذوقك لمجموعة واسعة من النكهات المتنوعة والمذهلة للعقل، من النكهات الغنية والمشبعة إلى الحادة والتوابل.

بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي لسوهاج تعرف على أبرز الأكلات في صعيد مصر:

الفول المدمس  يعتبر طعام الإفطار الأكثر شعبية في مصر في معظم العائلات.

يمكن تقديم فول مدمس كحبوب كاملة أو مهروسة، تشمل الإضافات الأكثر شيوعًا التي تضاف إليه الكمون والليمون والزيت والفلفل والملح والبقدونس والبصل والزبدة.

الكشري هو طعام محلي شهير  في صعيد مصر يتكون من العدس المسلوق والأرز والمعكرونة والحمص، جنبًا إلى جنب مع البصل المقلي والصلصة الحمراء المصرية الخاصة.

يتم تقديمه عادة مع عبوات إضافية من الخل والصلصة الحارة، لإضافتها حسب الرغبة.

الحمام المحشو هو طبق ربما لن تراه في العديد من الأماكن الأخرى في العالم.

يُسلق الحمام أولاً ثم يُحشى إما بالأرز الحار أو الحبيبات مع البصل وصلصة الطماطم.

بعد ذلك يتم قلي الحمام أو خبزه في الفرن. يحتوي هذا الطبق بالتأكيد على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات، لكن التجربة تستحق العناء!

ضع الشوكة والسكين جانبًا، يمكنك الاستمتاع بهذا الطبق باستخدام يديك.

الملوخية عبارة عن شوربة خضراء مكونة من أوراق الملوخية الخضراء المقطعة، يمكن صنعها باللحم أو الدجاج أو حتى الأرانب.

هذا الحساء يحتوي على الكثير من السمن والثوم، في صعيد مصر يتم تقديمه باردًا ويسمى "شالوالو".

في أسوان  يصنعها الناس من أوراق الملوخية المجففة، لذا فهي ذات لون أغمق ولها قوام مختلف عن الملوخية التي تقدم في أي مكان آخر في مصر.

أينما كنت ستحصل على الملوخية ، ستستمتع بالعناصر الغذائية التي تأتي من المرق وأوراق الملوخية والثوم والطماطم.

يحب المصريون في صعيد مصر حشو كل شيء بالأرز، يعتبر الكوسا والباذنجان والفلفل والطماطم وورق العنب من أشهر الخضروات المحشوة بالأرز.

أكلات صعيد مصر ملوخية محشى طعام مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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