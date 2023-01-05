أهالى قرية «أم دومة»: انبهرنا بتواضع الرئيس وتأكدنا أنه أب لكل المصريين

أعرب أهالى قرية «أم دومة» التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، عن سعادتهم وفخرهم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بلدتهم وتناول وجبة الإفطار معهم، مؤكدين أن مجهودات الدولة حولت القرية إلى جنة.

وقالت السيدة «آمنة»، التى قبّل رئيس الجمهورية رأسها: «أنا سيدة تسعينية، ولم أتوقع أن أقابل الرئيس بعد هذا العمر، وأدعو الله أن يبارك فى مصر وفى شعبها ورئيسها، وأن ينعم علينا المولى بالخير الوفير».

ووجهت «آمنة» الشكر للرئيس السيسى على إطلاقه مبادرة «حياة كريمة»، وأضافت: «أختتم حياتى بمقابلة الرئيس السيسى، وأرى أنها أجمل هدية فى العام الجديد».

وتابعت: «شربت فى الماضى المياه الملوثة من الطلمبة، والآن أشرب مياهًا نظيفة من الحنفية.. ربنا يبارك فى اللى خلى دنيتنا جنة».

وقالت مروة الشندويلى، مواطنة، إنها تناولت الإفطار مع الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بأنهم يجلسون إلى جانب رب الأسرة «الرئيس أب لنا جميعًا».

وأضافت «مروة»: «رفض الرئيس السيسى تناول الإفطار بمفرده، وأصر على أن يتناول الطعام بجوار المواطنين، ودعا الأطفال إلى الجلوس بجانبه»، مؤكدة: «تحدثنا مع الرئيس بكل حرية وتلقائية».

وأشارت إلى أن أهالى سوهاج فخورون بقدوم الرئيس السيسى إلى محافظتهم، مشددين على أن المشروعات القومية أثمرت طفرة فى جميع المجالات.

وقالت عبير الطيب: «انبهرت بتواضع الرئيس السيسى، وحرصه على أن يتحدث كل مواطن بحرية.. كنا على بعد أمتار قليلة من الرئيس، نسأله ويجيب بكل محبة وصدق.. شعرنا بأننا فى منزل وأنه رب الأسرة».

وأضافت «عبير»: «أنا فخورة بالإنجازات التى تحققت فى بلدى، بفضل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التى وصلت جهودها إلى كل المحافظات».

من جهته، قال الدكتور أحمد أبودومة، إنه حضر اللقاء مع الرئيس السيسى، مؤكدًا أن الإنجازات التى حدثت فى قريته غير مسبوقة ولم يتخيل أن تحدث خلال هذه الفترة الوجيزة.

وأضاف «أبودومة»: «تحدثت مع الرئيس السيسى عن حجم الإنجاز الذى تم فى قريتنا، التى أصبحت أول قرية نموذجية فى مصر»، مؤكدًا: «زيارة الرئيس السيسى لبلدتنا شرف كبير لأهالى القرية».

وقال محمود عبدالهادى إن حلم أهالى القرية تحقق بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنه فخور بزيارة الرئيس السيسى لبلدته، التى أصبحت أول قرية نموذجية فى الصعيد.

وأضاف «عبدالهادى»: «كنا فى الماضى نشعر بالإحباط، لكن الآن عاد الأمل إلى قلوبنا، وتحول الحلم إلى حقيقة بفضل اهتمام رئيس الجمهورية بالصعيد، وتحديدًا سوهاج».

وقال عمرو رشاد، من أبناء القرية: «كنت خارج مصر خلال تطوير القرية، وكان أبنائى يرسلون لى صور القرية لأشاهد ما يحدث فيها من تطوير، وكنت منبهرًا بأن كل تلك الإنجازات تحققت خلال فترة قصيرة.. وبعد عودتى اكتشفنا أننا أصبحنا مثل الدول المتقدمة».

وقالت ثناء عبدالرحمن، من أهالى القرية: «حينما شاهدت مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، انبهرت بمستوى الخدمات، فالمستشفى لا يقل عن أى مستشفى عالمى»، مؤكدة: «عانينا لمدة سنوات طويلة بسبب تدنى مستوى الخدمات، لكن بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، تغيرت الأوضاع للأفضل، وأعتبر أن المستشفى هدية الرئيس لأهالى سوهاج».

وقال إيهاب عمر، من أبناء محافظة سوهاج، إن شبكة الطرق التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية وفرت الكثير من الوقت وقللت الازدحام، مؤكدًا أن الدولة تنفذ استراتيجية تنموية شاملة لتحقيق طموحات الشعب المصرى.

ووجهت إيفون جرجس، خمسينية من سوهاج، رسالة للرئيس السيسى، قائلة له: «نورت سوهاج يا ريس.. ياريت يا ريس تيجى كل شهر سوهاج عشان البركة تحل علينا».

السيسى لأبناء «أم دومة»: «الإنجازات حق للناس.. وليست فضلًا أو منّة»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى جولة تفقدية فى قرية «أم دومة»، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز طما، فى إطار زيارته محافظة سوهاج.

واستعرض الرئيس السيسى، خلال الجولة، اصطفاف العديد من متطوعى «حياة كريمة» و«التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، ووجّه لهم التحية وثمّن جهودهم ومشاركتهم الفعالة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى القرى المختلفة.

وشدد الرئيس فى حديثه مع هؤلاء المتطوعين على أهمية العمل التطوعى، الذى يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

وتفقد الرئيس بعدها سير العمل فى وحدة طب الأسرة داخل قرية «أم دومة»، التى تم تطويرها ورفع كفاءتها وفقًا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، لتقدم خدماتها الطبية لأهالى القرية وتوابعها. وحرص الرئيس السيسى أيضًا على تناول الإفطار مع أهالى قرية «أم دومة»، وأشاد بأهل الصعيد، واصفًا إياهم بأنهم «أهل عزة وكرم وشهامة ومروءة». وقال الرئيس، خلال مأدبة الإفطار، إن ما يتم إنجازه فى مصر الآن ليس فضلًا ولا منّة وإنما هو حق الناس، مشددًا على أن الذى حمى مصر من الإرهاب هو الله.