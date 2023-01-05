محمد فراج يكشف تفاصيل voy وكواليس نزوح مع كندة في «سبوت لايت»

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في حلقة جديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان محمد فراج الذي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد voy voy voy الذي تشاركه بطولته نيللي كريم، كما تستضيف السيناريست محمد حفظي منتج الفيلم، ومؤلف ومخرج الفليم عمر هلال.

كما تلتقي بالنجمة كندة علوش التي تكشف كواليس خاصة عن فيلمها الجديد نزوح الذي عرض في النسخة الثانية من مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، وتلتقي مع مخرجة الفيلم سؤدد كنعان، والفنان سامر المصري.

كما تلتقي على هامش مهرجان البحر الاحمر بالفنانة مي الغيطي والمخرج جون اكرام اللذان يتحدثان عن كواليس فيلم كاملة وأيضا صناع عدد من أهم الأفلام السعودية المشاركة بالمهرجان (طريق الوادي وأغنية الغراب وسطار).

برنامج "سبوت لايت" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة في العاشرة مساء.