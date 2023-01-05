الضوء الشارد وشيخ العرب همام.. أشهر الأعمال التلفزيونية الصعيدية

تعتبر اللهجة الصعيدية من اللهجات الصعبة والمميزة التي تخطف الانظار فور سماعها خاصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية ويحظى الفن المصري برصيد كبير من الاعمال التلفزيونية الصعيدية التي تركت أثر كبير بين متابعيها وحققت نجاحات قياسية، ويرصد الدستور خلال التقرير التالي أشهر الاعمال التلفزيونية الصعيدية.

الرحايا

جسد الفنان الراحل نور الشريف دور الرجل الصعيدي باحترافية شديدة مركزا في أدق تفاصيل اللهجة الصعيدية، وحقق المسلسل وقت عرضه نجاح جماهيري كبير، وتدور أحداث المسلسل حول رجل يمتلك المال والسلطة يدعى محمد أبو دياب (نور الشريف) محبوب من أهل بلدته الذين يعيشون تحت إمرته لكنه يتعرض للغدر من أقرب الناس إليه.

الضوء الشارد



تدور القصة حول الصراع الطبقي بين طبقة الإقطاعيين القدامى متمثلة في عائلة العزايزة وطبقة الملاك الجدد متمثلة في عائلة السوالم الذين كانوا أجراء فيما مضى، ويلجأ السوالم لطرق غير شرعية للحصول على المال لمنافسة العزايزة على كرسي مجلس الشعب الذي كان حكرًا على العزايزة.

الوتد

تدور أحداث المسلسل حول فاطمة تعلبة، أم صعيدية ترغب في استقرار عائلتها، تتدخل الأم في جميع اختيارات أولادها المختلفة للحفاظ على وحدة البيت، كما تحاول هذه الأم توسعة ممتلكات وأراضي العائلة.

ذئاب الجبل

تدور احداثه في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة هوارة التي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها الشيخ بدار بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، مما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

الليل وآخره

الليل وآخره عرض في شهر رمضان 2003 في 35 حلقة. بطولة المسلسل كانت للممثل يحيى الفخراني، نال العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مسلسل في تلك الفترة كما نال يحيى الفخراني جائزة أفضل ممثل عن الدور الذي طرح باسم رحيم المنشاوي، بينما نالت نيرمين الفقي جائزة أفضل ممثلة عن دور حسنات.

امرأة من الصعيد الجواني

امرأة من الصعيد الجواني إنتاج عام 2006م تأليف حسن المملوك وإخراج بشير حسن. قصة المسلسل، هي إمرأه صعيدية تعيش مع زوجها وبناتها الأربعة، وتسعى جاهدة ليكملوا تعليمهم، وتقف أمام زوجها وامام أهل البلد، وتسافر إلى بيت خالتها في الاسكندريه ورغم المحاربات والظروف ستقف على قدميها من أجل بناتها.

سلسال الدم

عُرض للمرة الأولى في عام 2013 وهو مكون من خمسة أجزاء أُذيع الأجزاء الخمسة منها حصريًا على إم بي سي مصر، تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادى عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله وكان هناك امرأة تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير.

شيخ العرب همام

شيخ العرب همام عرض خلال رمضان 2010 من بطولة يحيى الفخراني وصابرين وريهام عبد الغفور والمسلسل من قصة عبد الرحيم كمال وإخراج حسني صالح.