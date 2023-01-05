ضبط 1,5 طن قشطة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز المحمودية، بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية للرقابة على المنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحمودية، من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 100 عبوة قشطة بقرى زنة العبوة 15 كجم بإجمالي وزن 1,5 طن قشطة بداخل ثلاجة المنتج النهائي بالمصنع معدة للبيع والتداول، وتظهر عليها علامات التلف والفساد الظاهري.

تم تحرير محضر ضبط بالواقعة والعرض على المستشار وكيل النائب العام للنظر والتصرف.