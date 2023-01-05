أبرزهم طنطاوى وأيقونة حرب أكتوبر.. الرئيس السيسى يكرم رموزًا من أبناء سوهاج

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من رموز محافظة سوهاج خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، وجاءت أسماء المُكرّمين كالآتي:

اسم الإمام الأكبر محمد طنطاوي

تسلم الجائزة نجله المستشار عمر محمد سيد طنطاوي، وفضيلة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي، هو شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق من أبناء مركز طما - محافظة سوهاج، وكانت له إسهامات عديدة في نشر الفكر الإسلامي المستنير.

المستشار عمر محمد سيد طنطاوي.

كابتن علياء ثابت

بنت قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج، ولاعبة كرة القدم بمركز شباب الري، تفوقت واستطاعت أن تكون حارسة مرمى منتخب مصر لكرة القدم النسائية.

كابتن علياء ثابت

اسم الشهيد اللواء نبيل فراج

ابن محافظة سوهاج ومساعد وزير الداخلية الذي استشهد في أحداث كرداسة 2013 أثناء عملية تطهيرها من العناصر التكفيرية، وتسلمت الجائزة زوجته المهندسة نضال علي محمد زكي.

المهندسة نضال علي محمد ذكي

صفاء أبوالحسن إسماعيل

نائب رئيس مجلس مدينة طما، وهي نموذج مثالي لمسئول حكومة متفانٍ في عمله، وساعدت في تحسين حياة الكثير من أهالي سوهاج من خلال مساهمتها الفعّالة في العديد من مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

صفاء ابو الحسن

عربي محمد محمد نعمان

معيد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، وهو أول معيد من ذوي الهمم في جامعة سوهاج، وذلك بعد حصوله على الترتيب الأول على مدار 4 سنوات رغم إعاقته البصرية.

عربي محمد محمد نعمان

البطل عبدالرحمن القاضي

صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر المجيد، في الكتيبة 212 للفرقة 19 مشاة، وتسلمت الجائزة عنه كريمته الزميلة الصحفية صفاء القاضي.

الصحفية صفاء القاضي

اسم الفنان جورج سيدهم

ابن جرجا بمحافظة سوهاج، وهو صاحب مسيرة فنية خالدة في قلوب المصريين، بدأت مع ثلاثي أضواء المسرح، وتسلمت الجائزة عنه زوجته الدكتورة ليندا مكرم.

الدكتورة ليندا مكرم

اسم الشهيد البطل إسلام أحمد عبدالمنعم

ابن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج الذي استشهد أثناء اشتراكه في مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية في معسكر "قصيمة" بجنوب سيناء في عام 2016.

وقام والداه بذراعة 1100 شجرة داخل جامعة سوهاج تخليدًا لروحه الطاهرة، وتسلم عنه الجائزة أسرة الشهيد.

هيام عبدالسميع

صاحبة ورشة كيان للمفروشات، وأحد النماذج المتميزة لرائدات الأعمال في الصعيد ومثال ملهم للعديد من شباب مصر.

هيام عبد السميع

جابر رفاعي حسن

سائق تاكسي من أهل سوهاج، والذي تبرع بسيارته لتوصيل مرضى السرطان بالمجان.