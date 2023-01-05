الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: نشهد معًا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفى مقدمتها صعيد مصر

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا نشهد معًا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفي مقدمتها صعيد مصر، كما أكد على ضرورة تنمية وتعمير صعيد مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أن هذه الإنجازات تمتد جغرافيًا بتخطيط محكم مصنوعة بسواعد مصرية قادرة على إحالة الحلم حقيقة والأمل بالعمل.

وتابع الرئيس: "ازداد فخري ونحن نشاهد ملامح البناء تمتد لكل ربوع الوطن، وفي مقدمتها صعيدنا الطيب والذي عانى كثيرًا، لذلك كانت توجيهاتي واضحة بوضع الصعيد على رأس أولويات عمل الحكومة".

عبد الفتاح السيسي صعيد مصر محافظة سوهاج

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