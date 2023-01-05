الرئيس السيسى: ماضون قدما فى تنمية وتعمير صعيد مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ماضية في تنمية وتعمير صعيد مصر، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة بضرورة تعمير محافظات الصعيد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أن هذه الإنجازات تمتد جغرافيا بتخطيط محكم مصنوعة بسواعد مصرية قادرة على إحالة الحلم حقيقة، والأمل بالعمل.

وأردف: "ازداد فخري ونحن نشاهد ملامح البناء تمتد لكل ربوع الوطن، وفي مقدمتها صعيدنا الطيب والذي عانى كثيرا، لذلك كانت توجيهاتي واضحة بوضع الصعيد على رأس أولويات عمل الحكومة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرية أم دومة بمركز طما إحدى قري "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج. كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.