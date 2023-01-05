الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 47 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية بمركز مطاي بالمنيا

حملات تموينية بمركز
حملات تموينية بمركز مطاي بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، 47 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية.

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه خلال الحملات تم تحرير 47 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع الإدارة التموينية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة لفرض الرقابة والانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وضبط ورصد محتكري السلع الأساسية والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستخدام الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المتلاعبين بقوت الشعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة للأسواق والمخابز البلدية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها وأعمالها في كافة القطاعات الخدمية مثل النظافة ورفع المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من الشوارع وحملات إزالة التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية وبجانب مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وأعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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تحرير 47 مخالفة تموينية حملة رقابية وتفتيشية مركز مطاى شمال المنيا حماية المستهلك ومباحث التموين سعيد محمد رئيس مركز مطاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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