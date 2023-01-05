الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي صاحب النهضة الحقيقية في تطوير الريف المصري

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن"، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم وتنمية صعيد مصر الذي كان مهمشًا لسنوات حتى أصبح الحلم واقعًا يلمسه كل مواطن في صعيد مصر.

وثمّن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الخطة التي وضعتها القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة في الصعيد ومن أهمها زيادة الاستثمارات في المجمعات الصناعية الجديدة التي تستهدف إنشاء مئات المصانع الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تُعد ركيزة أساسية في دعم القطاع الصناعي.

وأكد نصير، أن جوله الرئيس السيسي لقرية «أم دومة» بمحافظة سوهاج، تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لأهالي الصعيد في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها وأنه صاحب النهضة الحقيقية في تغيير وجه الحياة في الريف المصري.

ووجّه اللواء طارق نصير، الشكر للقيادة السياسية على جهوده المبذولة خلال السنوات الماضية في دعم وتنمية صعيد مصر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وصولًا للجمهورية الجديدة.

التنمية الصناعية الشاملة البرلمان العربي الحياة في الريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق نصير المجمعات الصناعية الجديدة

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