الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر والأردن يوقعان ملحق لمذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الشئون الاجتماعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

على هامش فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية بقصر القبة، وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووفاء سعيد بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ملحق لمذكرة التفاهم حول التعاون المشترك  في مجال الشئون الاجتماعية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٧ يوليو عام ٢٠١٧.

ومن المقرر أن يتم تبادل الخبرات والتجارب وأحدث المعلومات والدراسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط والزيارات والاجتماعات الثنائية والأنشطة وورش العمل المشتركة ذات الصلة في مجالات الحضانات المنزلية والمؤسسية" الأسرة والطفولة" وبرامج الاحتضان والرعاية البديلة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وبرامج بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة والتدخل المبكر.

وكان السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحا اليوم الخميس المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن،الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة  عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتي- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدي جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.  

التضامن التنمية الاجتماعية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

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