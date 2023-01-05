الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة غريق من الرياح البحيري بمنشأة القناطر

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة شاب في منتصف العقد الرابع من عمره، عثر عليه غريقاً بمياه الرياح البحيري بعد قرية أبو غالب بحوالي 100 متر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بالرياح البحيري بعد قرية أبو غالب بحوالي 100 متر بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب 35 سنة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإنقاذ النهري الجيزة عمليات النجدة

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