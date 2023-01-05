الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى يفتتح المشروعات القومية والتنموية بسوهاج (بث مباشر)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لفعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والتنموية بسوهاج التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأهل الصعيد، والحفاظ على رونقها الحضاري والسياحي، وإحياء تراثها وتاريخها.

ويفتتح الرئيس مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، و5 مشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

ويقع المستشفى الجامعي الجديد في الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، فيما يبلغ إجمالي مساحة المستشفى 24 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

وبلغ الفرش الطبي 175 مليون جنيه، والفرش الغير طبي بلغ 50 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 3 مبان وهي: مبنى الاستقبال والعيادات، مبنى للخدمات، ومبنى تعليمي وكلية الطب البشري.

السيسي سوهاج حياة كريمه أهل الصعيد مستشفى جامعة سوهاج الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

الرئيس السيسى يصل قرية أم دومة بسوهاج

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

«الصحة» تعتمد الإفراج الصحى للمكتبة العائمة «LOGOS HOPE» فى بورسعيد

أسوان: تشييع جثمان معلمة لقيت مصرعها إثر حادث سير بسلطنة عمان

المصيلحى: نعمل على توفير السلع بسعر عادل.. «مقدرش أجبر المصانع تشتغل بخسارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى