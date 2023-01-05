الرئيس السيسى يفتتح المشروعات القومية والتنموية بسوهاج (بث مباشر)

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لفعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والتنموية بسوهاج التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأهل الصعيد، والحفاظ على رونقها الحضاري والسياحي، وإحياء تراثها وتاريخها.

ويفتتح الرئيس مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، و5 مشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

ويقع المستشفى الجامعي الجديد في الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، فيما يبلغ إجمالي مساحة المستشفى 24 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

وبلغ الفرش الطبي 175 مليون جنيه، والفرش الغير طبي بلغ 50 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 3 مبان وهي: مبنى الاستقبال والعيادات، مبنى للخدمات، ومبنى تعليمي وكلية الطب البشري.