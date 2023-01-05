جردها من ملابسها على السلم.. حبس شاب حاول هتك عرض طفلة بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في هتك عرض طفلة بعد محاولة تجريدها من ملابسها على سلم العقار.

وواجهت النيابة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه بالتحرش بطفلة بمنطقة المثلث بمدينة حلوان وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الشاب يبلغ من العمر 23 سنة والطفلة الضحية تبلغ من العمر 12 سنة، وأن المتهم جار الضحية بنفس العقار وحاول تجريدها من ملابسها والتحرش بها داخل العقار وهروب الطفلة منه، ثم قامت بابلاغ أسرتها التى حررت محضرًا على الفور.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من والد طفلة يتهم فيه جارهم بالتحرش بنجلته وتوجهت الأسرة إلى قسم شرطة حلوان للإبلاغ، وتم ضبط الشاب، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.