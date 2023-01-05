الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية دون إصابات بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا من السيطرة على حريق هائل أندلع بشقة سكنية بالطابق الثاني لمنزل بالقرب من مجمع محاكم المنيا بحي وسط المدينة، حيث تم إخماد النيران والتي أتت على جميع محتويات الشقة دون وقوع ضحايا أو مصابين، ورجحت التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بشقة سكنية ملك "رضا نصيف" وكائنة بالطابق الثاني، بشارع راغب بالقرب من مجمع المحاكم بوسط مدينة المنيا. 

بانتقال قوات الحماية المدنية تم فصل الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء إخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين حدوثه بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه احتراق محتويات وآثاث الشقة دون مصابين أو أضرار بشرية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

حريق هائل بشقة سكنية مدينة المنيا ماس كهربائي بالقرب من مجمع المحاكم بحي شمال المنيا قوات الحماية المدينة بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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