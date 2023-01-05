قالت تقارير صحفية، إن إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» من النفط، ارتفع في ديسمبر الماضي، وذلك بعد تعافي الإمدادات النيجيرية، ليصل لـ 29 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر الماضي، بزيادة 120 ألف برميل عن نوفمبر.

تقارير: ارتفاع إنتاج منظمة «أوبك» لـ 29 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي

كما أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وكشفت الإحصائية أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7.606 مليار دولار"، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضى من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و735 ألفا و151 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73,644 دولارا.

وفي سياق منفصل ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً للجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول في إطار متابعة مراحل تنفيذ مشروعات توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط ومجمع إنتاج الالواح الخشبية من قش الأرز "ووتك".

وأكد الملا أن المشروعات البترولية الجديدة الجاري تنفيذها تتجلى أهميتها فى كونها ركيزة أساسية في تنفيذ مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي لتقليل أعباء استيراد المنتجات المماثلة، مشدداً على أن قطاع البترول يعي جيداً أنه ليس هناك رفاهية من الوقت في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها، مما يحتم ضرورة وسرعة تنفيذ هذه المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية وتذليل التحديات الطارئة خلال مراحل التنفيذ.