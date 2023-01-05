ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 18 محضرا بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالاشتراك مع التموين بتنفيذ حملة تموينية على الأسواق بأبو المطامير، أسفرت عن ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين انتهاء صلاحية ونقص وزن، وتحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بتنفيذ إعدام 20 لتر زيت طعام دون مواصفات، وإعدام 2 كجم كبده منتهية الصلاحية، وإعدام 5 كجم عسل نحل و11 كجم بهارات مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.