بنسبة 64%.. دراسة: تقديرات بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال 2023

كشفت دراسة استقصائية جديدة، عن تقديرات بنسبة 64٪ بأن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في عام 2023.

وقال موقع Bankrate الاقتصادي الأمريكي، أن استطلاع المؤشر الاقتصادي للربع الرابع وجد أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل على الأرجح في حالة ركود هذا العام.

وأشار التقرير لدى الاقتصاد الأمريكي فرصة بنسبة 64 % في الانكماش في عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات بين الاقتصاديين.

و قال خبيران شاركا في الدراسة، إن النظام المالي يمكن أن يتجنب الانكماش، مما يجعل احتمالات حدوث ركود عند 40%، وفي غضون ذلك، توصل أحد الاقتصاديين إلى احتمالات، مما يدل على أنه متأكد تمامًا من الركود.

وقفزت احتمالات الركود لعام 2023 بشكل حاد مع تكشّف حملة تشديد البنك الاحتياطي الفدرالي الهائلة، وارتفعت توقعات الربع الأخير من 33 % في استطلاع الربع الأول، و52% في الربع الثاني.