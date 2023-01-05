الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنسبة 64%.. دراسة: تقديرات بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال 2023

أرشيفة
أرشيفة

كشفت دراسة استقصائية جديدة، عن تقديرات بنسبة 64٪ بأن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في عام 2023.

 وقال موقع Bankrate الاقتصادي الأمريكي، أن استطلاع المؤشر الاقتصادي للربع الرابع وجد أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل على الأرجح في حالة ركود هذا العام.

وأشار التقرير لدى الاقتصاد الأمريكي فرصة بنسبة 64 % في الانكماش في عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات بين الاقتصاديين.

و قال خبيران شاركا في الدراسة، إن النظام المالي يمكن أن يتجنب الانكماش، مما يجعل احتمالات حدوث ركود عند 40%، وفي غضون ذلك، توصل أحد الاقتصاديين إلى احتمالات، مما يدل على أنه متأكد تمامًا من الركود.

وقفزت احتمالات الركود لعام 2023 بشكل حاد مع تكشّف حملة تشديد البنك الاحتياطي الفدرالي الهائلة، وارتفعت توقعات الربع الأخير من 33 % في استطلاع الربع الأول، و52% في الربع الثاني.

الاقتصادي الأمريكي البنك الاحتياطي النظام المالي دراسة استقصائية حالة ركود

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الغرف التجارية: يجب تعويض أصحاب المدخرات بسبب ارتفاع سعر الدولار

«الديب»: محافظات الصعيد شهدت تنمية شاملة بمختلف القطاعات في عهد الرئيس السيسي

جردها من ملابسها على السلم.. حبس شاب حاول هتك عرض طفلة بحلوان

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة فى أنحاء المحافظات

ارتفاع إنتاج منظمة «أوبك» لـ 29 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى