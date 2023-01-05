الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المونيتور: طرح شهادات الـ25% يهدف لدعم قيمة الجنيه

بنكي الأهلي ومصر
بنكي الأهلي ومصر

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 25%، يهدف إلى دعم قيمة الجنيه وتعويض المدخرين عن معدلات التضخم العالمي المرتفع وتجديد مدخراتهم بفائدة أعلى.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر، أمس الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريًا.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم، وانخفاض للجنيه المصري أمام الدولار.

وتعني شهادات الادخار، المعروفة أيضًا باسم شهادات الإيداع، أن الأموال يجب أن تظل غير مستخدمة في الحساب لفترة من الوقت مقابل مبلغ فائدة يُعاد إلى المودع في نهاية المدة، وهي تختلف عن حساب التوفير من حيث أن الأموال لا يمكن استخدامها خلال مدة الشهادة.

ومحاولة لمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، كان آخرها في ديسمبر.

وأشار التقرير، انخفض الجنية أمام الدولار بعد رفع سعر الفائدة في أكتوبر ثم انخفض مرة أخرى هذا الشهر. في الوقت الحالي ، يساوي الدولار الأمريكي حوالي 25.5 جنيهًا مصريًا. 

 وذكر التقرير أن مصر تتطلع إلى العملة الصينية، اليوان ، كبديل محتمل، ففي أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة لإصدار سندات باليوان.

كما أن البنك المركزي لديه خطة لإنشاء مؤشرات جديدة تتكون من الذهب والعملات الأجنبية بغير الدولار الأمريكي.

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