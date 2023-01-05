الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: روسيا تخطط لشن هجوم كبير

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تخطط لشن "هجوم جديد" كبير لكنه لم يعطِ الجدول الزمني التقديري للهجوم.

 

وفي خطاب ألقاه، نقل عنه المكتب الرئاسي الاوكراني، حذر زيلينسكي الشعب الأوكراني من "عمليات تعبئة جديدة" تستعد لها روسيا.

 

وقال زيلينسكي: "ليس لدينا شك في أن قادة روسيا الحاليين سيرمون كل ما تبقى لديهم وكل شخص يمكنهم حشده لمحاولة قلب مجرى الحرب وتأجيل هزيمتهم على الأقل، ويتعين علينا تعطيل هذا السيناريو الروسي. نحن نستعد لهذا. يجب أن يخسروا".

 

وأضاف: "أي محاولة لشن هجومهم الجديد يجب أن تفشل، ستكون هذه هي الضربة القاضية. أشكر جميع الشركاء الذين فهموا هذا".

 

كما حذر بعض المسؤولين الأوكرانيين الشهر الماضي من هجوم روسي جديد محتمل في يناير أو فبراير، بما في ذلك الجنرال فاليري زالوجني، القائد الأعلى في الجيش الأوكراني الذي قال لصحيفة الإيكونوميست في وقت سابق إن روسيا تعد حوالي 200 ألف جندي ويمكن أن تقوم بعملية أخرى في كييف.

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وائل لطفي

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